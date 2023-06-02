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موقوف وأربعة متوارين عن الانظار… اليكم القرار الإتهامي في اطلاق النار على اليونيفيل العاقبية
محلي
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الجمعة 02 حزيران 2023

موقوف وأربعة متوارين عن الانظار… اليكم القرار الإتهامي في اطلاق النار على اليونيفيل العاقبية

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