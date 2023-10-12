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نقل فلس_طينيي غزة الى سيناء: تعرّفوا الى مخطّط “جيورا إيلاند”
إقليمي/دولي
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الخميس 12 تشرين الأول 2023

نقل فلس_طينيي غزة الى سيناء: تعرّفوا الى مخطّط “جيورا إيلاند”

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