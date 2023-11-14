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هذا الخيار لم يعد مطروحا بالنسبة لقائد الجيش
محلي
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الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023

هذا الخيار لم يعد مطروحا بالنسبة لقائد الجيش

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