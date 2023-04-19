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هذا رأي ديوان المحاسبة حول صفقة توسعة المطار! واليكم دور ميقاتي
محلي
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الأربعاء 19 نيسان 2023

هذا رأي ديوان المحاسبة حول صفقة توسعة المطار! واليكم دور ميقاتي

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