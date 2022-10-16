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هكذا سينعكس الترسيم على تصنيف لبنان السيادي
محلي
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الأحد 16 تشرين الأول 2022

هكذا سينعكس الترسيم على تصنيف لبنان السيادي

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