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هكذا كتبت اسرائيل تاريخها بالدم مع الفلس_طينيين
إقليمي/دولي
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الخميس 12 تشرين الأول 2023

هكذا كتبت اسرائيل تاريخها بالدم مع الفلس_طينيين

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