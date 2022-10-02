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هل ارتفعت نسب الانتحار تزامنا مع الأزمة؟
محلي
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الأحد 02 تشرين الأول 2022

هل ارتفعت نسب الانتحار تزامنا مع الأزمة؟

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