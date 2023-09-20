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هل اسقط اجتماع نيويورك المبادرة الفرنسية؟
محلي
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الأربعاء 20 أيلول 2023

هل اسقط اجتماع نيويورك المبادرة الفرنسية؟

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