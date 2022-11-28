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هل تبدأ جباية الكهرباء من المخيمات؟
محلي
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الإثنين 28 تشرين الثاني 2022

هل تبدأ جباية الكهرباء من المخيمات؟

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