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هل تتحمّل اسرائيل حرباً على جبهة لبنان؟
محلي
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الخميس 12 تشرين الأول 2023

هل تتحمّل اسرائيل حرباً على جبهة لبنان؟

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