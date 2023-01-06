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هل تستأنف الدروس في المدارس الرسمية الاثنين؟
محلي
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الجمعة 06 كانون الثاني 2023

هل تستأنف الدروس في المدارس الرسمية الاثنين؟

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