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هل تسقط الخلافات الاسرائيلية اتفاق الترسيم؟
محلي
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الأربعاء 05 تشرين الأول 2022

هل تسقط الخلافات الاسرائيلية اتفاق الترسيم؟

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