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هل تنقذ الطاقة الشمسية كهرباء لبنان ؟
محلي
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الجمعة 02 حزيران 2023

هل تنقذ الطاقة الشمسية كهرباء لبنان ؟

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