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هل يعود اصدار الجوازات الى طبيعته قريباً؟
محلي
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الجمعة 06 كانون الثاني 2023

هل يعود اصدار الجوازات الى طبيعته قريباً؟

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