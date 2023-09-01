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هل يمر حل النازحين بالحدود البرية مع اسرائيل؟
محلي
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الجمعة 01 أيلول 2023

هل يمر حل النازحين بالحدود البرية مع اسرائيل؟

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