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هل يمكن رفع الحد الادنى الى عشرين مليون؟
محلي
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السبت 12 تشرين الثاني 2022

هل يمكن رفع الحد الادنى الى عشرين مليون؟

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