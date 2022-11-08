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وزير سابق يرد بعنف على بري: فماذا كشف عن التجديد لسلامة؟
محلي
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الثلاثاء 08 تشرين الثاني 2022

وزير سابق يرد بعنف على بري: فماذا كشف عن التجديد لسلامة؟

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