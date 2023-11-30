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وفاة كيسنجر: مات الشخص… بقي المشروع
إقليمي/دولي
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الخميس 30 تشرين الثاني 2023

وفاة كيسنجر: مات الشخص… بقي المشروع

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