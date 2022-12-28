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وفد أوروبي في لبنان للتحقيق مع سلامة فهل الأمر ينتقص من السيادة؟
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الأربعاء 28 كانون الأول 2022

وفد أوروبي في لبنان للتحقيق مع سلامة فهل الأمر ينتقص من السيادة؟

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