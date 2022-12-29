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وفي اليوم الثالث قبل رأس السنة: الصليب الأحمر والدفاع المدني على أتم الاستعداد
محلي
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الخميس 29 كانون الأول 2022

وفي اليوم الثالث قبل رأس السنة: الصليب الأحمر والدفاع المدني على أتم الاستعداد

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