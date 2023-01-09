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٥ دولارات تؤدي الى اعتكاف الاساتذة… ووزير التربية يتراجع
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الإثنين 09 كانون الثاني 2023

٥ دولارات تؤدي الى اعتكاف الاساتذة… ووزير التربية يتراجع

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