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Touch… “خارج الخدمة”!
محلي
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الثلاثاء 06 أيلول 2022
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توقفت الاتصالات وخدمة الانترنت بشكل تام على سواحل المتن وكسروان وسط انهيار شامل لشبكة خطوط touch.

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